"Военно-спортивный праздник с демонстрацией боевых возможностей сил флота и традиционное театрализованное представление в акватории Севастопольской бухты в связи с действующими на территории города Севастополя ограничениями на проведение массовых мероприятий не планируются", — говорится в сообщении.

Мероприятия в честь Дня ВМФ начнутся с возложения цветов. Затем командующий флотом Игорь Осипов совершит обход парадного строя кораблей в бухте и поздравит экипажи с праздником.

Кроме того, лидер "Ночных волков" Александр Залдастанов, известный как "Хирург", сообщил в инстаграме о переносе ежегодного байк-шоу из Севастополя в Донецк из-за эпидемиологической обстановки.

В Севастополе с 17 марта 2020 года из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Очередная волна ограничений началась в июне текущего года. Запрещены массовые мероприятия, ограничена работа театров и кинотеатров, рекомендован режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. С середины июля гостиницы города будут принимать туристов только с антителами — привитых или переболевших.

Всего диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 18 тыс. человек, около 800 пациента умерли, привиты 103 тыс. жителей — чуть меньше половины от планового показателя.