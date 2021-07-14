"Председатель Ассоциации инвесторов в туризма Красного моря Камель Абу-Али считает, что российские туристы смогут прилететь на курорты Египта в ближайшие несколько недель. В свою очередь, вице-президент комитета по туризму Египетской торговой палаты в США Моатаз Седки ожидает, что объем трафика рейсов не превысит 50% от показателей, которые были до прекращения авиасообщения с Россией", — пишет издание.

По словам Абу-Али, в Египте рассчитывают, что ежемесячный турпоток из России составит не менее 200-300 тыс. туристов, в то же время в первый месяц полетов чартеров прогнозируют около 150 тыс. российских туристов.

Эксперт добавил, что увеличение нормы по загрузке отелей в условиях пандемии с 50 до 70% — это хорошее решение, которое положительно скажется на развитии туризма, поскольку для Египта стал доступен крупный российский рынок. При этом Абу-Али отметил, что нововведение не окажет негативного влияния на меры предосторожности, связанные с COVID-19.

Для посещения Египта российским туристам нужно либо предоставить сертификат о полной вакцинации "Спутником V", содержащий QR-код, въезд возможен через 14 дней после получения второго компонента вакцины. Либо турист может предоставить ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до вылета в Египет.

Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе отменил указ о запрете полетов на курорты Египта, действовавший с ноября 2015 года. Между тем, вопрос о запуске чартерных рейсов пока не решен. Во вторник стало известно, что в преддверии запуска чартеров Роспотребнадзор и Ростуризм направят на курорты Египта специалистов для оценки эпидемиологической ситуации и контроля профилактических мер в местах отдыха.