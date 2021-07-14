"Остались прежними ограничения скорости передвижения на электросамокатах до 20 км/ч на всей территории Санкт-Петербурга, при этом до 15 км/ч ограничена скорость в некоторых зонах Центрального, Адмиралтейского и Петроградского районов и до 10км/ч на пяти улицах Кронштадта", — говорится в сообщении.

Согласно обновленным правилам, опубликованным на сайте городской администрации, скорость движения ограничена 15 км/ч более чем в 30-ти местах, в частности на участках Лиговского проспекта, улицы Марата, Садовой, Гороховой и Итальянской улиц, Загородного проспекта, набережной канала Грибоедова. Аналогичное ограничение действует на всем протяжении набережной Мойки, улицы Рубинштейна, Кронверкского проспекта, Большого проспекта Петроградской стороны, на площади Восстания, в зоне, ограниченной Дворцовой набережной, Дворцовым проездом, Невским проспектом, набережной Лебяжьей канавки и Садовой улицей, а также в парках и скверах без велодорожек.

Ограничение в 10 км/ч на пяти улицах Кронштадта действует до 31 июля.

Полностью запрещено движение на электросамокатах в 20-ти локациях — преимущественно в исторической части города — в частности, на Невском проспекте, Большой Конюшенной, Большой и Малой Морской улицах, на Дворцовой, Исаакиевской площадях, на Дворцовой, Адмиралтейской набережных, на территории Петропавловской крепости, в Центральном парке культуры и отдыха. Запрет на передвижение в некоторых парках Кронштадта действует также до 31 июля.

В правилах указаны места, где нельзя парковать и завершать аренду электросамоката: мосты, газоны, тротуары шириной менее 1,5 метров. Запрет действует в 15-метровом радиусе от остановок общественного транспорта и от выходов со станций метро. Также запрещено оставлять электросамокаты на набережной Кутузова, на участках Московского, Вознесенского проспектов, набережной Фонтанки, Воскресенской набережной и в других локациях.

Запрещено передвигаться на электросамокатах в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также более чем одному человеку. Этим транспортном запрещено пользоваться несовершеннолетним. Самокаты должны быть в исправном техническом состоянии (тормозная система, звуковой сигнал, передняя фара) и с различимой нумерацией.

Приоритет на улицах при использовании электросамокатов отдается пешеходам.

Новые правила являются частью соглашения, которое городская администрация подписала с кикшеринговыми (прокатными) компаниями в начале июня. В этот вторник состоялось очередное заседание рабочей группы с участием представителей комитета по транспорту, подведомственного "Городского центра управления парковками", кикшеринговых сервисов. Заместитель председателя комитета Дмитрий Ваньчков отметил, что правила позволяют регулировать сферу аренды, но не вводить жёсткие ограничения. "Мы идём по пути принятия цивилизованных решений, соблюдаем баланс между обеспечением безопасности всех участников дорожного движения и предоставлением возможности развиваться бизнесу", — сказал чиновник.

Комитет по транспорту предложил кикшеринговым компаниям развивать точки проката в "спальных районах", где ширина улиц позволяет свободно и безопасно передвигаться.