"Готовы пойти навстречу предприятиям, если будет на 100% провакцинирован персонал. Перепроверяем везде индивидуально, сверяем численность с фактической. И второе обязательное условие — в большинстве учреждений установлено видеонаблюдение, Центр оперативного реагирования (мы еще определимся) должен получить доступ к системе контроля. Разрешаем круглосуточную работу", — сказал Аксенов на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса в среду.

Вице-премьер Крыма Елена Романовская уточнила, что пока только в трех муниципалитетах — Черноморский и Сакский районы, Феодосия — предприниматели согласились на такие условия.

"Алушта, Керчь, Ленинский район, Ялта, Симферополь провакцинировать согласны, на камеры — нет", — отметила она.

Аксенов предположил, что это связано с опасениями о передаче данных налоговой.

"Понятно, что значительная часть предприятий прячет выручку... Говорю сразу — передавать данные не будем с учетом covid", — добавил он.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская подтвердила, что предоставление доступа к камерам — принципиальное условие, поскольку это позволит контролировать максимально допустимую 50-процентную загрузку ресторанов и частоту дезинфекции помещений.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. В июне этого года ограничения в очередной раз ужесточили: под запретом массовые мероприятия и работа развлекательных заведений, кинотеатры, музеи и рестораны обязаны работать с неполной загрузкой, рекомендована вакцинация всех сотрудников турсферы.

Всего COVID-19 подтвержден в регионе у 53 тыс. человек, более 1,6 тыс. пациентов умерли, привиты 370 тыс. человек. В последние дни ежедневно регистрируется 360-370 новых случаев — это рекордные показатели.