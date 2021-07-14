"С 24-й недели текущего года впервые за последние 20 лет уровни эпидпорога по сезонной заболеваемости острыми респираторными инфекциями в июле превышены. Это однозначно связано с особенностями циркуляции существующего штамма на территории полуострова. Установлено, что Крым и Севастополь вошли в число тех регионов, где доминирующее значение имеет вирус индийского штамма "дельта", — сказала Пеньковская на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса в среду.

Также, по ее словам, отмечается рост случаев внебольничной пневмонии, больше всего — в Симферополе и Ялте.

Как уточнила руководитель управления, за неделю уровень заболеваемости коронавирусом в Крыму увеличился на 12%, за месяц — в два раза. Число свободных коек сокращается и "тенденции к изменению ситуации нет".

В связи с этим главный санитарный врач предложила приостановить диспансеризацию в медучреждениях, перевести соцучреждения в закрытый режим работы, если вакцинация персонала ниже 95%, и отменить запланированный около Керчи рок-фестиваль "Боспорские врата". Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал эти инициативы.

Всего COVID-19 подтвержден в регионе у 53 тыс. человек, более 1,6 тыс. пациентов умерли, привиты 345 тыс. человек — около трети от планового показателя. В последние дни ежедневно регистрируется 360-370 новых случаев — это рекордные показатели.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. В июне этого года ограничения в очередной раз ужесточили: под запретом массовые мероприятия и работа развлекательных заведений, кинотеатры, музеи и рестораны обязаны работать с неполной загрузкой, рекомендована вакцинация всех сотрудников турсферы.