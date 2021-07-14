"Пограничное управление ФСБ России по Республике Карелия информирует граждан о продлении финляндской стороной с 12 июля по 25 июля 2021 года включительно ограничений на пересечение российско-финляндской государственной границы", — говорится в сообщении.

При этом в случае необходимости отдельные россияне смогут приехать в Суоми и обратно — при согласовании с пограничными комиссарами.

Ограничения не коснутся перевозок грузов и "исключительно необходимых и неотложных перевозок пассажиров", говорится в сообщении.

Как сообщалось, 17 марта 2020 года страны Евросоюза утвердили закрытие внешних границ из-за пандемии коронавируса.

С 20 марта Финляндия приостановила прием и обработку заявлений на визы и разрешения на пребывание по всему миру в связи с пандемией коронавируса.

4 апреля 2020 года все визовые центры Финляндии в России были временно закрыты.