"Решение коснется 20 востребованных у граждан направлений. В их числе Хабаровск — Якутск, Петропавловск-Камчатский — Южно-Сахалинск, Владивосток — Чита, Комсомольск-на-Амуре — Благовещенск. Стоимость перелета при этом составит от 2,2 тыс. до 10,9 тыс. рублей (в одну сторону) в зависимости от маршрута", — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что ранее было подписано распоряжение о выделении на эти цели 1,58 млрд рублей.

Как сообщил на заседании правительства 24 июня Мишустин, сниженным тарифом за год смогут воспользоваться более 100 тысяч человек. Всего же благодаря господдержке в этом году будет организовано не менее 1780 рейсов с льготными билетами.

Полеты по 20 социально значимым направлениям станут первыми рейсами объединенной дальневосточной авиакомпании. Она создается по поручению президента России Владимира Путина на базе регионального авиаперевозчика "Аврора".

Принятое решение сделает перелеты между регионами ДФО более доступными для граждан, повысит транспортную связанность Дальнего Востока, отметили в пресс-службе.