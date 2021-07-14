На выставке будут представлены предметные коллекции, привезенные Миклухо-Маклаем. Будут показаны и его знаменитые рисунки, выполненные профессионально, запечатлевшие и этнические особенности моделей, и предметы быта, и постройки.

Часть представленных рисунков интересна тем, что они созданы автором в качестве иллюстраций для лекций и сообщений, посвященных его путешествиям и исследованиям. Эти сообщения Миклухо-Маклай делал в Императорском Русском географическом обществе в 1886 году.

"А самая интересная часть выставки — то, что будет впервые представлено широкому зрителю — фотографическая коллекция Миклухо-Маклая. Во время путешествий, находясь в городах, он приобретал фотографии, изображавшие туземцев. Для них характерно присутствие атрибутов традиционной культуры и постановочных сценок: женщины с детьми и предметами быта, занятые домашней работой; мужчины с оружием, иногда изображающие поединок", — говорится в сообщении.

Миклухо-Маклай стоял у истоков формирования российской этнографии как научной дисциплины, сочетающей исследование культуры и внешнего облика народов, не имеющих своей письменной истории. Долгие месяцы провел он в малярийных лесах Новой Гвинеи и других отдаленных уголках планеты.