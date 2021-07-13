В переговорах принимали участие глава Ростуризма Зарина Догузова и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"В связи с отменой ограничений на полеты из России на курорты Египта и для обеспечения охраны здоровья российских туристов достигнута договорённость о направлении российской делегации в составе представителей Роспотребнадзора, Ростуризма и других заинтересованных органов исполнительной власти в Арабскую Республику Египет для совместной оценки эпидемиологической ситуации, профилактических мероприятий в местах размещения туристов, возможностей лабораторий и медицинских учреждений", — сообщает во вторник пресс-служба Ростуризма.

Как отметили в пресс-службе ведомства, на переговорах также контактов обсуждалась текущая эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в Египте, предпринимаемые властями страны меры по недопущению распространения пандемии, а также готовность инфраструктуры к приему российских туристов.

Кроме того, руководитель Ростуризма Зарина Догузова выступила с предложением создать российско-египетскую контактную группу в целях постоянного мониторинга ситуации и обмена информацией, связанной с российскими туристами. Также в ближайшее время планируется подготовить и подписать меморандум между Роспотребнадзором и Минздравом Египта о сотрудничестве в области борьбы с инфекциями.

Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе отменил указ о запрете полетов на курорты Египта, действовавший с ноября 2015 года.