"Благодаря искусству фотографии мы видим дивный остров и его обитателей их глазами: живописные пейзажи и психологические портреты, картины церковной жизни и бытовые зарисовки. Это их дом, в котором смена времён года заставляет задуматься о преходящем и вечном, простые будничные заботы сменяются богослужениями, а созерцание природы неотделимо от молитвы, и лица людей наполнены божественным светом", — цитирует игумена монастыря, епископа Панкратия пресс-служба.

На выставке представлены работы монаха Анастасия, Сергея Гармашева, инока Иоанна, Павла Козионова, Александра Львова, инока Алексея Лютова, священника Игоря Палкина, Алексея Харина, Андрея Цыганова, Александра EGRA и самого епископа Панкратия, который также выступил куратором экспозиции наряду со Львовым.

В пресс-службе отметили, что и ранее поэты, писатели, композиторы, художники приезжали на Валаам ради источника творческого подъема: образ Валаама можно найти в картинах Шишкина, Поленова, Куинджи и Рериха, а также в литературных произведениях Тютчева, Лескова и других авторов.

Выставка продлится до конца сентября, а затем отправится в Москву, где продолжит свою работу в Галерее под открытым небом на Тверском бульваре.