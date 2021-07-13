"Спрос на размещение на курортах Краснодарского края в августе уже упал в два раза, также стало меньше бронирований всех регионов, которые ввели требование справки с ПЦР-тестами или сертификата о вакцинации при заселении", — сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе туроператора "Интурист".

Как отметили в туркомпании, заметно снизились продажи в Карелию, Калининградскую область и Дагестан.

В свою очередь, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин сказал, что загрузка курортов Кубани в августе составит примерно 40%, вместо традиционных 90-95%.

"Какие-то продажи есть, но они не покрывают того оттока, который происходит уже две недели. Август – хороший месяц, и падение загрузки на 35-40%, безусловно, повлияет на цены отельеров. Стоимость размещения будет падать, но должного эффекта по загрузке достичь не получится, ведь причина в ужесточении требований региона. Туристы не готовы сейчас заниматься бюрократической волокитой и медицинскими процедурами", — сказал он.

Как отметил Ромашкин, падение продаж наблюдается и по другим регионам России, поскольку многие из них также вводят дополнительные ограничения из-за распространения коронавируса.

"Все регионы упали. Не только за счет антиковидных мер и ужесточений, но и за счет страха перед локдауном из-за роста числа зараженных коронавирусом. Цифры везде разные, где-то как в Ивановской области почти до нуля, в Калининградской области падение в два раза", — пояснил эксперт.

При этом цифры по продажам Крыма у туроператоров серьезно разошлись.

"Ужесточение условий заезда в других регионах и в Севастополе пока негативно не повлияло. Крым остается самым популярным и желанным направлением летнего отдыха в России", — сообщили в "Интуристе".

Между тем, Ромашкин заявил, что продажи Крыма снизились в два раза.

"Крым снизился в два раза, за исключением Севастополя, там с 16 июля могут въехать только вакцинированные туристы или со справками на антитела. В Севастополь после этой даты у нас заедут три человека, то есть поток упал почти до нуля. По пляжному отдыху Крыма ситуация намного лучше: в отели не нужны ПЦР-тесты, в санатории нужны, но их доля в общей структуре продаж невелика", — заключил он.

Из-за роста заболеваемости COVID-19 регионы стали вводить ограничения для туристов. При посещении некоторых субъектов РФ потребуются ПЦР-тесты или сертификаты о вакцинации, в других регионах такие требования предъявляют туристам при заселении в гостиницы.

Одним из первых ужесточил меры Краснодарский край: там в июле для заселения в отели туристы должны предъявить сертификат о вакцинации, ПЦР-тест или справку о перенесенном коронавирусе. С 1 августа в отели региона можно будет заселяться не только с сертификатом о вакцинации или справкой о перенесенном коронавирусе, но и с ПЦР-тестом. Но последний вариант – только при условии, если затем в течение трех дней турист сделает прививку. Это касается путешественников, прибывших на длительный отдых, так и приежающих в регион на 2-3 дня.

Помимо Кубани ужесточили требования для туристов в Подмосковье, Крыму и Севастополе, Дагестане, Ивановской области, Калининградской области, Камчатском крае, Карелии, Мурманской и Псковской областях.