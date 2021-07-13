"Работа объектов общепита теперь ограничена по времени с 6:00 и не позднее чем до 00:00 часов по местному времени, за исключением работы доставки и точек, обслуживающих работников организаций", — говорится в сообщении.

Работодателям региона предписано перевести на дистанционную форму работы работников старше 65 лет, беременных женщин, а также работников с хроническими заболеваниями.

Кроме того, детей в оздоровительные лагеря будут принимать только с ПЦР-тестом на коронавирус, сделанным не ранее чем за 3 календарных дня до заезда.

Ранее сообщалось, что в регионе запрещена организация в точках общепита корпоративов, банкетов, поминальных обедов и других массовых мероприятий.

Кроме того, музеям и библиотекам придется ограничить посещение экспозиций и читальных залов до десяти человек, одновременно находящихся в одном помещении.

В ЗАГСах региона во время регистрации допускается присутствие не более чем восьми человек.