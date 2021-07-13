"В начале августа будет разработан механизм для рейтингования регионов Российской Федерации по их вовлеченности в национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", — сказал Чернышенко на первом заседании президиума правительственной комиссии по развитию туризма в России.

Как пояснили в пресс-службе вице-премьера РФ, рейтинговая система будет создана для стимулирования регионов на использование ресурсов нацпроекта и активное развитие туризма на местах.

"Исходя из содержания механизма и его критериев будет понятно, как часто будет формироваться рейтинг", — добавили в пресс-службе.

В заседании приняли участие руководитель Ростуризма Зарина Догузова, генеральный директор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов, представители федеральных органов исполнительной власти и другие. Также на нем обсуждались вопросы льготного кредитования бизнеса для реализации инвестпроектов по развития внутреннего и въездного туризма и результаты и перспективы реализации грантовой программы поддержки общественных и предпринимательских инициатив в сфере туризма в 2021-2022 годы.

Чернышенко напомнил, что с этого года инвесторы смогут получать льготные кредиты на 15 лет по ставке 3-5% годовых на строительство и реконструкцию отелей. До 2024 года из федерального бюджета будет выделено на эти цели около 19 млрд рублей.

"Только в 2021 году мы рассчитываем за счет такой поддержки обеспечить портфель инвестпроектов на общую сумму до 20 млрд рублей", — сказал он.

В свою очередь, глава Ростуризма Зарина Догузова отметила, что осенью стартует очередной грантовый конкурс на поддержку малого и среднего бизнеса в туризме с возможностью начать реализацию проектов с 2022 года. Механизм будет реализован через субсидии регионам. На меру предусмотрено 2 млрд рублей. Также уже этой осенью бизнес впервые получит льготные кредиты на строительство и реконструкцию отелей.