"На завершающей стадии переговоры по строительству огромного санаторно-курортного объекта в Пицунде. Объем инвестиций — около 10 млрд рублей. Контракты будут подписаны до конца этого года, 2022 год требуется для выпуска проектно-сметной документации, и на площадку в конце будущего года строители уже смогут выйти. Это в новейшей истории беспрецедентный проект по своим объемам, там будет около 2 тысяч рабочих мест с очень высокой зарплатой", — заявил глава республики.

Он также отметил, что инвесторы просят абхазскую сторону тщательно просмотреть законодательство для того, чтобы в нем были предусмотрены существенные преференции. Он отметил, что по прошествии нескольких лет "такой объект будет привлекать большое количество туристов, что даст положительный мультипликативный эффект". "Это — существеннейшее вливание и пополнение нашего бюджета", — считает Бжания.

Президент республики также сообщил, что владельцы Адлерского форелевого хозяйства намерены вложить в аналогичное хозяйство в Гудаутском районе Абхазии около 750 млн рублей. "В результате реконструкции, число рабочих мест в хозяйстве по выращиванию рыбы, увеличится с 20 до 130, а объем производства увеличится в 15 раз", — сказал он.

Бжания также сообщил, что на стадии подписания контракта проект, связанный с выращиванием цитрусовых по современным технологиям капельного орошения, который предполагается реализовать в 2022-2023 годах. Примерный объем инвестиций — 1 млрд рублей.

В Гальском районе республики реализуется проект по выращиванию голубики, объем инвестиций — до 200 млн рублей, добавил президент.