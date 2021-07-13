"Ежегодно на косу приезжает большое количество туристов, которые хотели бы не только совершить экскурсию, но и провести здесь несколько дней. Поэтому руководством нацпарка принято решение о строительстве на его территории нового глэмпинга, аналогично тому, что уже работает у нас с 2019 года", — сказала Большакова.

По ее словам, новое место приема туристов уже активно строится в поселке Морское. В глэмпинге будет 11 мест проживания, рассчитанных на 2-3 человека. Главной особенностью станет экологическая составляющая самого " кэмпинга с комфортом" и условий пребывания в нем. Природа косы не должна страдать ни при строительстве, ни при заполнении глэмпинга.

"Вся инфраструктура этой лесной гостиницы будет расположена на сваях и деревянных платформах. Вода будет привозной, электроэнергия — от солнечных батарей, переходы к морю — только по деревянным настилам. Словом, наши гости должны быть привержены экологической политике и понимать, что Куршская коса — это рекреационная зона и объект Всемирного наследия Юнеско", — отметила Большакова.

Она подчеркнула, что в нацпарке рассчитывают, что новой объект приема туристов начнет свою работу в конце июля. Спрос на такой отдых очень большой. Места в первый глэмпинг, который сегодня работает в поселке Лесное, раскупаются почти мгновенно.

Куршская коса представляет собой песчаный полуостров длиной 98 км (российская часть — 48 км, литовская — 50 км), шириной от 400 м до 4 км. Это самая длинная в мире песчаная пересыпь. В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮHЕСКО.

Пляжи косы очень популярны в России и Литве из-за малого количества отдыхающих и красивого пейзажа.