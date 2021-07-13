На сайте ведомства опубликовано постановление о реорганизации музея-заповедника "Усадьба "Мураново" имени Ф.И. Тютчева" в форме присоединения к нему Московского областного музея народных художественных промыслов.

"Объединение музеев необходимо для эффективной работы двух учреждений, для создания коллаборации, общих фестивалей и туристических проектов", — уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе Минкультуры региона.

Кроме того, ожидается, что это позволит улучшить качество изучения предметов декоративно-прикладного искусства и живописи.

"Новая стратегия развития этих музеев даст больше возможностей, увеличит приток посетителей. И в будущем этот проект может быть сравним с потенциалом Абрамцево", — сказал собеседник агентства.