"Российский сервис онлайн-продаж пакетных туров Level.Travel привлек $6 млн от фонда Baring Vostok. В результате сделки фонд получил миноритарную долю в сервисе по поиску и бронированию туров, размер которой не разглашается по соглашению сторон. Средства будут направлены на дальнейшее развитие технологической платформы и рост бизнеса", — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Как отметили в Level.Travel, за счет инвестиций планируется разработать собственную технологию динамического пакетирования, благодаря которой туристы смогут мгновенно формировать пакетный тур из множества вариантов перелетов и отелей. Технология позволит выбирать клиентам из большего числа направлений для отпуска и максимально гибко формировать индивидуальный тур.

Кроме того, компания продолжит развивать финтех-продукты для большей гибкости и удобства бронирования и оплаты. А также реализует маркетинговую стратегию для кратного увеличения доли рынка за счет перетока аудитории из офлайна в онлайн.

"Фокус на цифровизации самого массового сегмента туристического рынка через развитие технологий несколько лет обеспечивал нам двукратный рост бизнеса. В новой реальности, после пандемии, технологичность на нашем рынке стала еще важнее, и я рад, что теперь мы сможем еще больше инвестировать в рост и стратегические проекты", — цитирует пресс-служба CEO и сооснователя Level.Travel Дмитрия Малютина.

По словам партнера Baring Vostok Максима Логинова, в среднесрочной и долгосрочной перспективе грядет значительный рост сегмента trаveltech.