"У нас есть согласие от министерства культуры Российской Федерации, а также от правительства Ленинградской области, что в Старой Ладоге будет построено современное и пока что единственное межтерриториальное фондохранилище, где мы постараемся сделать открытое хранение фондов. Мы сегодня показываем 3% от всего богатства, которое хранится в наших запасниках. Так что мы пойдем путем Государственного Эрмитажа, как в Старой деревне. Так что надеемся, что мы устраним все недочеты, ошибки и, может, к 55-летию (музея, состоится в 2026 году — ИФ) откроем этот новый объект показа", — сказала Губчевская на пресс-конференции во вторник.

Директор музея добавила, что в 2022 году в восстановленном после пожара доме купца Калязина планируется открыть Музей истории христианства. В экспозицию войдут, в частности, кресты времен дохристианской Руси.

Как сообщалось, в 2019 году в доме купца Калязина XIX века (входит в состав музея-заповедника "Старая Ладога") произошел пожар. По подозрению в поджоге были задержаны 18-летние юноша и девушка.

Старая Ладога — старейшая каменная крепость России. Основана в 1116 году.

Село Старая Ладога расположено в Волховском районе Ленинградской области. До 1703 года Ладога была городом. В 2003 году отмечалось 1250-летие Старой Ладоги, в ходе которого село называли "древней столицей Северной Руси". В селе сохранилось около 160 памятников истории, археологии и архитектуры VIII-XIX веков.