Как сообщает пресс-служба президента республики, на совещании в администрации главы республики глава Минздрава заявил, что ситуация с COVID-19 в Абхазии сложная, медики работают в авральном режиме. В связи с этим Эдуард Бутба предложил президенту страны ужесточить эпидемиологические ограничения.

По его словам, необходимо повсеместно ввести масочный режим со взиманием штрафов за его несоблюдение, ограничить работу рынков, объектов общепита, с возможностью организации еды на вынос и службы доставки, запретить работу фитнес-клубов, спортивных и образовательных секций, проведение культурно-массовых мероприятий как внутри помещения, так и на воздухе, ввести термометрию на всех объектах размещения туристов и при пересечении российско-абхазской границы.

Также министр рекомендует организациям и предприятиям перевести на дистанционный режим сотрудников старше 60 лет, усилить меры по дезинфекции помещений.

На пресс-конференции во вторник в Сухуме Эдуард Бутба заявил, что в республике сложилась сложная эпидемиологическая ситуация

По его словам, на утро 13 июля в стационарах находятся 288 пациентов с коронавирусом, состояние 50-ти из них оценивается как тяжелое.

По данным оперштаба по защите населения республики, общее число заразившихся COVID-19 составляет 19032 человека, 267 пациентов скончались, выздоровели 15817 человек

Ранее в Абхазии был введен запрет на проведение свадебных, торжественных, праздничных, поминальных и иных массовых мероприятий в закрытых помещениях предприятий общепита, а с 12 июля были закрыты учреждения культуры.