"Требования о подтвержденном иммунитете или наличии отрицательного ПЦР-теста будут предъявляться к туристам, заселяющимся в гостиничные объекты региона (за исключением детей до 16 лет), а также к работникам туристической отрасли, к сотрудникам и посетителям спортивных комплексов и фитнес-центров, иных организаций, оказывающих услуги населению", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в качестве подтверждения кроме отрицательного ПЦР-теста и сертификата о вакцинации подойдет также справка о перенесенном заболевании.

Эти же требования будут предъявляться участникам мероприятий, которые будут проводить органы государственной власти республики, органы местного самоуправления и подведомственные им учреждения. Проведение других массовых культурно-досуговых, зрелищных, спортивных мероприятий и свадеб под запретом.

Также из-за роста заболеваемости COVID-19 в республике предприятия и организации всех форм собственности, оказывающие услуги населению, к 19 июля должны обеспечить допуск к работе с людьми для сотрудников, не более полугода назад переболевших или привившихся против коронавируса и имеющих соответствующий сертификат.

"Сегодня крайне важно не допустить новых всплесков заболеваемости. Избежать новых ограничений мы сможем только с помощью активной прививочной кампании и неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и требований Роспотребнадзора", — приводятся в сообщении слова главы Адыгеи Мурата Кумпилова.

На 13 июля в республике зафиксировано 15 тыс. 487 случаев заражения коронавирусом. Для приема ковидных пациентов развернуто 470 коек. Лечение в стационарах проходят 395 человек.