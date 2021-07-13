Ознакомившись с презентацией проекта, Мишустин заметил, что Тверская область всегда была местом притяжения не только для Москвы, Московской области, но и центрального района России.

"Что касается конкретно развития кластера в Завидово, конечно, мы это поддержим. Здесь я единственное хотел бы что сказать: нам очень важно ориентировать создание таких кластерных вещей на людей со средним достатком", — сказал Мишустин.

Он отметил, что глава региона продемонстрировал на макете дорогие люксовые отели и виллы.

"Но люди, у которых средний достаток, а вы знаете, какая средняя зарплата в стране, конечно, должны иметь возможность получить эти услуги на хорошем уровне. Уверен, у вас это все достаточно хорошо может получиться. Я бы попросил вас рассмотреть эту возможность", — подчеркнул премьер.

Говоря о финансировании проекта, Мишустин пообещал дать поручение и Ростуризму, и министерству транспорта "посмотреть на все, что возможно в рамках развития наших программ и нацпроектов". "Проект очень интересный", — похвалил глава правительства.