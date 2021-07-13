"По данным управления культуры и туризма провинции, с 22 июня, когда было снято ограничение на полеты, по 8 июля, город посетили 307 417 российских туристов. 22 июня в Анталью прибыло 7,4 тыс. туристов из России на 30 рейсах, а пик прибытий пришелся на субботу, 3 июля, когда в аэропорт Антальи прибыли 24,7 тыс. россиян на 88 рейсах", — сообщает издание.

По его данным, турпоток в провинцию приближается к показателям 2019 года, который считается рекордным для туризма Турции.

"В провинции Мугла на Эгейском побережье Турции также сообщили о бурном российского турпотока после возобновления авиасообщения", — пишет газета.

15 апреля оперштаб по борьбе с завозом коронавируса при правительстве РФ запретил выполнение чартерных программ и практически всех регулярных рейсов в Турцию в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Авиасообщение было возобновлено 22 июня после более чем двухмесячного перерыва. По оценке Ростуризма, в этот период отправиться на отдых в Турцию планировали около миллиона россиян. Туроператоры в первые дни после открытия направления заявляли об ажиотажном спросе.