"Минтуризма республики подвел итоги конкурса среди ювелиров и ремесленников. В соревновании приняли участие 97 мастеров. В финальную часть конкурса прошли 25 мастеров", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, участники представили свои работы в 5 номинациях: "Ковры и ковровые изделия", "Художественные изделия из дерева с орнаментальной насечкой", "Женские ювелирные украшения из серебра", "Традиционные дагестанские художественные изделия из серебра", "Художественно-оформленное холодное оружие".

Фото: Dagtourism.com

По результатам оценки специальной комиссии был определен победитель и призеры в каждой из перечисленных номинаций. Все они получили ценные призы и дипломы конкурса.

В пресс-службе министерства по туризму и народным художественным промыслам Дагестана "Интерфаксу" сообщили, что на сегодняшний день отрасль народных художественных промыслов является одной из неотъемлемых частей развития сферы туризма Дагестана.

"Подобные конкурсы способствуют не только сохранению, но и развитию традиционных дагестанских ремесел. Немалое количество гостей республики включают в свои туристические маршруты посещение сел, которые с древних времен являются центрами традиционных промыслов. Это аулы Кубачи, Балхар, Гоцатль Унцукуль, села Южного Дагестана, где сохранились традиции ковроткачества", — сказал собеседник агентства.

Кроме того, практически у всех туристических фирм одним из обязательных пунктов программы является участие туристов в мастер-классах по художественным промыслам. Во время таких занятий, туристы имеют возможность лично принять участие в создании ювелирных, гончарных и других изделий народных промыслов.