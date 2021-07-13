Изменения коснутся Симферополя, Симферопольского района, Ялты, Алушты, Феодосии, Судака, Джанкоя, Джанкойского района, Бахчисарая, Бахчисарайского района. В них запрещается работа фуд-кортов в торговых центрах, аквапарки и аттракционы буду закрыты по средам и воскресеньям для дезинфекции.

Также запрещается "оказание услуг по организации зрелищно-развлекательных мероприятий", при этом сделано исключение для мероприятий, в которых организаторами выступают несколько государственных культурных учреждений. Их площадки, а также залы театров и кинотеатров должны быть заполнены не более чем на 50%.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. В июне этого года ограничения в очередной раз ужесточили: под запретом массовые мероприятия, кинотеатры, музеи и рестораны обязаны работать с неполной загрузкой, рекомендована вакцинация всех сотрудников турсферы.

Всего диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 52 тыс. человек, более 1,6 тыс. пациентов умерли. В последние дни ежедневно регистрируется более 350 новых случаев — это максимальные показатели за все время пандемии.