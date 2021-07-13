"Возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины и травмирования пятерых граждан в результате хлопка газа на территории гостиницы по улице Советской (ч.1 ст.109 УК РФ)", — сообщает СК во вторник.

По версии следствия, в помещении, расположенном на первом этаже гостиничного комплекса по улице Советской в Геленджике, "произошел хлопок газа, в результате которого погиб находившийся на улице молодой человек".

Также пострадали пять человек — мужчины 1967, 1981 и 1990 годов рождения, женщина 1969 года рождения и 14-летняя девочка. "Все они с ожогами и травмами различной степени тяжести доставлены в больницу, им оказывается необходимая помощь", — сообщает СК.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления с привлечением сотрудников оперативных служб.

"В рамках расследования проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление точной причины и очага хлопка газа, а также личности погибшего. Назначены необходимые экспертизы", — сообщили в ведомстве.