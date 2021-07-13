"Поскольку митинги прошли в крупных городах Кубы, а не на морских курортах, то они не затронули туристов. На Варадеро и Кайо-Коко ситуация спокойная. Из-за протестов на курортах есть перебои с интернетом. При этом звонков и жалоб по поводу митингов от туристов, которые сейчас находятся на Кубе, не поступало. Аннуляций по забронированным турам тоже не было", — рассказали в ассоциации.

По прогнозам туроператоров, протесты не будут иметь такого влияния на интерес россиян к направлению, какое оказала массовая изоляция туристов с положительными тестами на коронавирус в начале июля. "Если волнения будут краткосрочными, то никакого негативного влияния на турпоток они не повлекут", – считают в АТОР.

Тысячи кубинцев 11 июля вышли на акции протеста против коммунистического правительства. Митинги прошли в крупных городах – от Гаваны до Сантьяго. Их причиной стало недовольство экономической ситуацией в стране: из-за пандемии пострадали туристическая отрасль и товарооборот Кубы. Кроме того, есть проблемы с получением вакцины от коронавируса, поэтому число заболевших среди местного населения растет. Протестующие требуют отставки президента.

Куба отказалась от поставок вакцины из России и Китая и на прошлой неделе одобрила использование собственного препарата Abdala, став первой страной в Латинской Америке, которая разработала вакцину от коронавируса.