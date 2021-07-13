В сравнении с "доковидным" периодом (январь-июнь 2019 года) показатель вырос в 3,6 раза.

"До 2019 года Геленджик был, на наш взгляд, недооценен как авианаправление. Тогда, перед стартом строительства нового терминала, мы начали серьезную работу по развитию маршрутной сети, 2019 год стал для нас действительно знаковым в части открытия новых направлений и сотрудничества с новыми перевозчиками. На 2020-й у нас были не менее серьезные планы, но пандемия внесла свои коррективы. С одной стороны, сезон полетов начался значительно позже, с другой стороны, к нам пришли новые авиакомпании и были открыты прямые рейсы по целому ряду региональных направлений, которые возобновились и в текущем (сезоне — ИФ). В этом году у нас самая широкая сеть полетов за всю историю существования аэропорта, и нам предстоит еще большая работа. Геленджик популярен не только в летний период — многие приезжают сюда в межсезонье, и нам важно наращивать программу полетов в осенне-зимний период, чтобы аэропорт полноценно функционировал на круглогодичной основе", — прокомментировал рост пассажиропотока Таранченко.

Гендиректор подчеркнул, что маршрутная сеть аэропорта в сравнении с прошлым годом выросла на 45%. Сейчас в/из аэропорта выполняют рейсы 15 авиакомпаний по 16 направлениям. Из новинок в расписании Нижний Новгород, Самара, Новосибирск, Калуга, Брянск, Белгород и Пермь. При этом транзитом через Нижний Новгород рейсы выполняются в Самару и Новый Уренгой, а транзитом через Самару — в Норильск.

"Многие перевозчики в дополнение к прошлогодним рейсам открыли новые региональные. Так, "Аэрофлот" впервые стал выполнять полеты из Геленджика в Уфу, Екатеринбург и Пермь. Ранее авиакомпания осуществляла только рейсы в Москву. S7 Airlines открыла полеты в Новосибирск, а NordStar — в Самару", — отметил он.

В тройке популярных региональных направлений Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск.

Гендиректор не стал давать прогнозы относительно ожидаемого пассажиропотока по итогам 2021 года, отметив, что на него влияет много факторов.

"Сейчас мы уже понимаем, что рост относительно прошлого года у нас будет, и аэропорт Геленджик выйдет из категории аэропортов с пассажиропотоком до 0,5 млн человек в год. Однако сделать какой-то точный прогноз достаточно сложно, так как ситуацию, которая есть сегодня в авиационной отрасли, нельзя назвать типичной, и на пассажиропоток сейчас влияет очень много факторов. Отмечу лишь, что сегодняшние показатели аэропорта подтверждают наши ранние прогнозы пассажиропотока и необходимости строительства нового терминала, так как действующий комплекс накладывает инфраструктурные ограничения на наше дальнейшее развитие", — подчеркнул Таранченко.

Аэропорт располагается в районе Тонкого мыса на западном берегу Геленджикской бухты. Его пассажиропоток в прошлом году увеличился на 42%, до 482,15 тыс. человек. В настоящее время аэропорт реализует проект строительства нового аэровокзального комплекса, инвестиции в который оцениваются в 5,4 млрд рублей.