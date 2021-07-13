Полицейские накануне днем получили сообщение, о том, что на пляже "Учкуевка" неизвестные мужчины, держа в руках похожие на оружие предметы, посадили в Audi молодого человека. Примерно через час автомобиль был задержан.

"В нем находились трое мужчин в возрасте от 38 до 47 лет, которые рассказали, что арендовали автомобиль, чтобы разыграть знакомого. Проехав небольшое расстояние, они поняли, что перепутали своего знакомого с другим парнем и высадили молодого человека из автомобиля, при этом физическую силу к нему не применяли, угроз в его адрес не высказывали", — пояснили в УМВД.

Предметы, похожие на оружие, у мужчин изъяли и направили на исследование. Составлены административные протоколы о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ).

Видео инцидента очевидцы опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, что вооруженные мужчины под руки быстро выводят с пляжа молодого человека.