"Идея разработки аудиоэкскурсии о достопримечательностях и исторических фактах по уникальному троллейбусному маршруту в Ялту реализована впервые. Символично, что один из старейших и уникальных маршрутов получит современную аудиоэкскурсию с применением технологий ГЛОНАСС к своему 60-летию. Это позволит дать маршруту туристическую ценность и внимание как туристов, так и жителей Крыма", — приводятся в сообщении слова министра курортов и туризма республики Вадима Волченко.

Интерактивные экскурсии будут синхронизированы с маршрутом следования троллейбуса.

Первый заместитель гендиректора ГУП "Крымтроллейбус" Вячеслав Мартынов назвал троллейбусный маршрут в Ялту визитной карточкой республики. По его словам, он пользуется большой популярностью.

"Только троллейбус обладает достаточно плавным ходом и большими панорамными окнами, через которые можно в полной мере насладится всеми красотами крымской природы", — отметил он.

Длина троллейбусного маршрута Симферополь — Ялта, который в основном проходит через горы, составляет 84 км. Решение о его запуске было принято в 1958 году, линию построили в два этапа за несколько лет. Время в пути занимает около 2,5 часов.