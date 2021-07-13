Идею создания парка поддержало и руководство областного парламента. "Для региона этот проект имеет не только научную, туристическую и историческую ценность, но и открывает перспективы социально-экономического развития Колымы", — цитирует пресс-служба председателя думы Сергея Абрамова.

Он отметил, что район будущего нацпарка расположен в южных границах Арктической области в соответствии с представлениями Арктического совета, поэтому является важной точкой анализа динамики природных изменений на границе арктической зоны РФ.

"Сегодня это особенно актуально для Магаданской области. Нам важно сохранить и усилить меры господдержки и стимулирования северян и предприятий, работающих в экстремальных природных условиях. Без мнения науки в этом вопросе не обойтись", — добавил Абрамов.

По информации пресс-службы, ранее в поддержку инициативы выступил депутат Магаданской областной думы Александр Чугунов, возглавляющий холдинг "Сусуманзолото". Компания много лет поддерживает научные экспедиции в район хребта Черского, содействует в решении логистических и организационных вопросов. В августе ученые планируют очередную экспедицию.

Район предполагаемого национального парка находится на территориях двух городских округов Колымы — Ягоднинского и Сусуманского. Он включает два кластера: "Озеро Джека Лондона" и "Парк Омулевский". Общая запланированная площадь территории парка 9,1 тыс. кв. км. Природную ценность составляют горные озера, альпийские ландшафты с ледниковыми долинами и моренами, горная и долинная флора и фауна бассейна верхней Колымы. Район богат и памятниками истории: известно о трех стоянках древнего человека возрастом до 10 тыс. лет, двух стоянках до 7 тыс. лет.