Авторами законопроекта являются глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и молодежной политике Борис Пайкин и замглавы того же комитета Сергей Кривоносов.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, устанавливается запрет на оказание услуг экскурсовода (гида), гида-переводчика, инструктора-проводника без прохождения аттестации, а также вводится административная ответственность за такую деятельность в размере до 5 тыс. рублей для физлиц, а для туристических компаний, которые привлекли их к деятельности – до 30 тыс. рублей.

Как отмечается в законопроекте, оказание услуг инструктора-проводника лицом, не прошедшим аттестацию по соответствующему виду туристского маршрута и категориям их сложности и не имеющим соответствующего аттестата инструктора-проводника, а равно привлечение такого лица к оказанию услуг инструктора-проводника грозит штрафом для граждан в размере от 5 до 10 тыс. рублей; для должностных лиц – от 15 до 30 тыс. рублей; для юридических лиц – от 30 до 50 тыс. рублей.

За выдачу аттестата инструктора-проводника и (или) идентификационной карточки инструктора-проводника организацией, сведения о которой не внесены в реестр организаций, уполномоченных на проведение аттестации инструкторов-проводников, должностных лиц предлагается штрафовать на 20-30 тыс. рублей, юридических – на 200-300 тыс.

По словам Пайкина, реализация этих требований позволит оградить потребителей от некачественных услуг и обеспечить их безопасность.

"Меры позволят расчистить рынок, убрав с него теневых и недобросовестных участников", — отметил автор законопроекта.

Как пояснили в пресс-службе депутата, законопроект уже вносился в марте, но был отозван после того, как не получил положительный отзыв правительства.

В апреле президент РФ Владимир Путин подписал закон о порядке обязательной аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков и запрете на проведение экскурсий для иностранцев.

Закон должен вступить в силу 1 июля 2022 года, однако экскурсоводам, гидам и инструкторам дается время на получение аккредитации — они могут продолжать работу в течение года со дня вступления документа в силу. При этом действие аттестатов, выданных до вступления закона в силу, продолжается до конца их срока, но не долее 1 января 2024 года.