"Многие жители страны по различным причинам, в том числе и из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, не могут выезжать на морские курорты и за рубеж. Московская область в целом открыта для туристов, которые оценили гостеприимность и привлекательность региона. Это подтверждает динамика бронирования отелей в этом сезоне: загрузка до конца лета достигает почти 100%", — цитирует пресс-служба и.о. министра правительства Московской области по туризму Алексея Шимко.

В комитете добавили, что также до конца августа забронировано для отдыха значительное количество коттеджей Подмосковья, к сентябрю ожидается рост спроса на них не менее чем на 20%.

Согласно постановлению губернатора региона, с 24 июня отдыхающие могут останавливаться в гостиницах региона на срок более трех дней при наличии документов, которые могут подтвердить отсутствие COVID-19 или то, что человек ранее переболел коронавирусом, полностью вакцинированные гости, а также туристы с отрицательными результатами ПЦР-теста.