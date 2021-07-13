"Принято решение внести изменения, касающиеся работы объектов общепита — теперь им можно будет работать только на вынос и с доставкой, общественного транспорта — в выходные дни он не будет ездить, процедуры заключения браков в органах ЗАГС необходимо передвинуть на поздние сроки", — говорится в сообщении пресс-службы правительства Тувы.

Кроме того, для посетителей полностью закрывается скульптурный комплекс "Центр Азии", а религиозным концессиям республики предложено обратиться к верующим с призывом не проводить массовых религиозных обрядов с посещением священных мест, ограничить прием населения в храмах.

Отмечается, что росту числа заразившихся способствует нарушение заведениями общепита запрета на проведение свадеб и семейных торжеств.

По последним данным, всего в Туве зафиксировано 17 тыс. 921 случай COVID-19, выздоровели 16 тыс. 690 человек, умерли — 226.