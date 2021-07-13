С января этого года, согласно приказу Минздрава РФ, бортпроводники должны проходить медосмотр, включающий почти 30 заключений. Этот осмотр почти полностью дублирует врачебно-летную экспертную комиссию, которую члены экипажа проходят в соответствии с федеральными авиационными правилами (ФАП №50), сообщил журналистам директор по сервису — начальник службы бортпроводников "Победы" Ласло Сабо.

"То есть сейчас российские бортпроводники, единственные в мире, проходят задвоенные медицинские обследования. Для авиакомпании это дополнительные расходы — минимум 30 тыс. рублей на человека в год, которые, безусловно, будут перекладываться на стоимость билетов, — сказал Сабо. — Предположительно неизбежный рост цен составит не менее 2%".

Нужно оставить один вид медосмотра, считают в "Победе": либо отменив ФАП №50, либо исключив из приказа Минздрава требования к бортпроводникам.

Другие опрошенные "Интерфаксом" авиакомпании не предоставили комментариев.

В пресс-службе Минтранса РФ сообщили, что в рамках принятого в июне закона №208-ФЗ (внес изменения в Воздушный кодекс) ведется разработка подзаконных актов о новом порядке медосвидетельствования и периодических осмотров авиаперсонала.

"Члены летного экипажа, а также диспетчеры управления воздушным движением будут проходить медицинское освидетельствование в целях врачебно-летной экспертизы. Бортпроводники и иной авиационный персонал будут проходить предварительные и периодические медосмотры в порядке, установленном Минтрансом по согласованию с Минздравом России. Предполагается, что новые правила вступят в силу с 1 марта 2022 года взамен существующему ФАП-50", — сказали в Минтрансе. Это исключает возможное "задвоение" при прохождении медицинских обследований и осмотров, добавил представитель ведомства.