"Если в 2019 году у нас было 93 тыс. вожатых, мы говорим, что их все равно не хватает, особенно при подготовке первой смены, то в 2020 году, к сожалению, 37 тыс. вожатых, по нашим данным, работали. Эти условия, которые сложились сейчас, не должны сказаться на качестве подготовки, ни в коем случае нельзя потерять вожатский методический потенциал, который уже наработан. Сокращается запрос на вожатых, идут сокращение стационарных лагерей, нужно делать все, чтобы его (вожатский потенциал — ИФ) сберечь", — сказала Кузнецова во вторник во Владивостоке на совещании во Всероссийском детском центре "Океан".

В работе с вожатыми важно учитывать мотивацию, вопросы оплаты труда, добавила она.

Детский омбудсмен отметила, что организованный детский отдых — это вопрос безопасности детей.

"К сожалению, надо отметить, что гибель детей выросла в 1,7 раза, почти в два раза больше детей погибло за прошлую летнюю кампанию. Мы видим, что отличительной чертой прошлой летней кампании стало то, что ее практически не было, не было организовано форм летнего отдыха. Мы собрали все силы, вместе с коллегами из Минпросвещения, вместе с вами бились над тем, чтобы в этом году лагери смогли больше принять детей. Вопрос организованного досуга стоит настолько остро, что речь не идет о развитии дополнительных способностей, мы сейчас в первую очередь говорим о вопросах безопасности ребенка", — сказала Кузнецова.

"Несмотря на все сложности, мы с вами вышли на 75% заполняемости (лагерей — ИФ), будем бороться дальше", — добавила омбудсмен.