"Рядом с частной гостиницей в магазине взорвался бытовой газ. Пострадали люди, по предварительным данным, есть погибшие, разрушено перекрытие первого этажа, выбиты окна у соседних зданий. На месте уже работают следователи", — написал губернатор в своем телеграмм-канале.

Он также дал поручение еще раз тщательно проверить объекты размещения и потребительской сферы на выполнение требований пожарной безопасности.

"Глава города Алексей Богодистов уже на месте. Поручил ему оказать пострадавшим всю необходимую помощь. Организовать расселение людей из гостиницы и близлежащих домов — всех, кому это потребуется", — добавил губернатор.

Утром во вторник на улице Советская произошел взрыв газа. Повреждены остекление и внутренние конструкции первого этажа гостиницы. 50 человек были эвакуированы.

По данным МЧС РФ, погиб один человек и пять пострадали. По информации источника, погибших двое.