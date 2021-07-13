Экспозиция приурочена к 250-летию со дня рождения скульптора, одного из ведущих мастеров эпохи неоклассицизма.

"Творчество Бертеля Торвальдсена (1770-1844) во многом определило пути развития и облик европейской скульптуры XIX века. Современники мастера высоко ценили его искусство и считали, что он ближе всех подошел к пониманию сути античного идеала и по праву может быть сравним с древними творцами", — отмечают в музее.

Впервые в одном выставочном пространстве посетители увидят восемь скульптурных произведений — шесть мраморных рельефов и две мраморные статуи из коллекции Эрмитажа и восемнадцать рисунков из собрания музея Копенгагена.

Открывает экспозицию редкий в творчестве Торвальдсена "Автопортрет", выполненный в 1811 году, когда скульптор уже приобрел репутацию одного из ведущих мастеров своего времени. Его скульптурное и графическое творческое наследие содержит большое количество произведений, созданных под влиянием античной мифологии.

Среди них представленная на выставке мраморная статуя "Ганимеда" — юноши-виночерпия на Олимпе, чья история неоднократно встречается в античной литературе, в частности в "Метаморфозах" Овидия. В Пикетном зале можно увидеть статуэтку "Амур, играющий на лире" и рельеф "Амур у Вакха". Будет также выставлен рельеф "Амур у Анакреонта".

Рисунки Торвальдсена раскрывают, как зарождался, изменялся, интерпретировался и постепенно оформлялся замысел будущего скульптурного произведения. Многие из представленных работ являются подготовительными набросками к эрмитажным рельефам и статуям, например, "Амур и дельфин", "Ганимед", а также листы к рельефу "Амур у Анакреонта".