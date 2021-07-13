"По предварительным данным, утром 13 июля в одном из помещений первого этажа гостиничного комплекса произошел хлопок, в результате которого погиб молодой человек, находившийся на улице. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшие госпитализированы.

На место выехала следственная группа из наиболее опытных следователей-криминалистов.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС России по краю заявили, что на место также выехал начальник краевого управления Олег Волынкин.

Утром во вторник в гостинице в Геленджике на улице Советская произошел, по предварительным данным, взрыв газа. Взрывом повреждены остекление и внутренние конструкции первого этажа гостиницы. 50 человек были эвакуированы.

В прокуратуре сообщали об одном погибшем и трех пострадавших. По данным МЧС, один человек погиб, пятеро пострадали. В свою очередь информированный источник заявлял, что погибших уже двое.