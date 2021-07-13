"Документ создан для того, чтобы туристическое и природоохранное сообщество и граждане имели четкие, разработанные с точки зрения науки правила для того, чтобы не распугивать морских млекопитающих и не мешать их естественной жизни", — говорится в сообщении.

Правила разработали экологи, входящие в рабочую группу, которую сформировало министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края совместно с коллегами из Сахалинской области. Документ регламентирует правила наблюдения за морскими животными

Так, приближаться к лежбищу морских животных разрешается только с подветренной стороны. Рядом с ними, в частности, нельзя шуметь, преграждать животным путь в воду, кормить, бросать в них любые предметы, находиться с собаками в радиусе менее километра от границ лежбища. Всего в перечне правил посещения лежбищ и наблюдения за морскими млекопитающими — порядка 30 ограничительных пунктов.

Одно из сезонных лежбищ краснокнижных морских млекопитающих — сивучей — находится в Петропавловске-Камчатском. В мире зарегистрировано только три лежбища сивучей в городской черте: на Аляске, на Сахалине и в столице Камчатки.

В Петропавловске-Камчатском на берегу Авачинского залива сивучи облюбовали мысы Чавыча и Сигнальный, а также старый пирс в бухте Моховая, потому что здесь они могут спокойно пережить зиму, в отличие от диких лежбищ, которые в это время года обледеневают, и где сильно штормит.

Пирс на "Моховой" — одно из самых посещаемых туристами и местными жителями мест в городе.

Сивуч — наиболее крупный вид семейства ушатых тюленей, он занесен в Красную книгу России, находится в списке вымирающих видов. Длина тела половозрелых самцов 300-325 см. Масса взрослого самца около 1000-1120 кг, самок — около 300-350 кг. Сивучи распространены в северной части Тихого океана, от Берингова пролива на севере до Корейского полуострова по западному побережью и до Мексики по восточному. Сивучи встречаются у юго-западного побережья Чукотского полуострова, у восточного побережья Камчатки, у Командорских островов, вдоль островов Курильской гряды на юг до острова Хоккайдо и северного побережья острова Хонсю. Обычно лежбища сивучей располагаются на скалистых островах, на отдельных камнях рифов, реже — на песчаных и галечных отмелях.