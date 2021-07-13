"13 июля в городе Геленджик около 8 часов утра по улице Советская в гостинице произошел хлопок газа. В результате чего один человек погиб и трое доставлены в больницу с различными повреждениями. Организована проверка" — сказал Куцов.

Между тем информированный источник сообщил "Интерфаксу", что число погибших при взрыве в гостинице в Геленджике увеличилось до двух человек.

"Один пострадавший скончался от полученных травм", — сказал собеседник агентства.

Утром во вторник в гостинице "Азария" в Геленджике произошел, по предварительным данным, взрыв газа. Взрывом повреждены остекление и внутренние конструкции первого этажа гостиницы. 50 человек были эвакуированы.