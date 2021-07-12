"В 2020 году в связи с эпидемиологической обстановкой все туристические рейсы как на территорию нацпарка, так и на Северный полюс, были отменены. В этом году мы рады снова сотрудничать с туристическими операторами", — цитируются в сообщении слова директора парка Александра Кирилова.

11 июля из Мурманска на Северный полюс на атомном ледоколе "50 лет Победы" отправился первый в этом году туристический рейс. Традиционно круизный рейс сопровождают государственные инспекторы национального парка "Русская Арктика". В частности, туристы посетят архипелаг Земля Франца-Иосифа, который относится к территории парка. На рейсе в этом году будет известный путешественник Федор Конюхов, который две недели будет вести исследования на дрейфующей льдине у полюса и вернется обратно следующим рейсом ледокола.

Национальный парк "Русская Арктика" — самая большая особо охраняемая арктическая территория в мире. Общая площадь нацпарка, образованного в 2009 году, составляет более 8,8 млн га. Нацпарк включает в себя два кластера: Северный (архипелаг Земля Франца-Иосифа) и Южный (северная оконечность архипелага Новая Земля с прилегающими к ней островами).