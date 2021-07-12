Ранее сообщалось, что 118 детей досрочно вывезли из лагеря "Родничок" в Нагайбакском районе во время начавшегося лесного пожара. Президент России Владимир Путин поручил организовать для ребят, чей отдых прервала стихия, поездку на черноморском побережье.

"На сегодняшний день списки ребят уже согласованы, на южный отдых отправятся дети, которых отпустили родители. В частности, 93 школьника будут отдыхать в Анапе во всероссийском детском центре "Смена". А девять самых младших ребят поедут в международный детский центр "Артек", — отмечает пресс-служба.

В настоящее время ребята проходят медкомиссию, сдают тест ПЦР. На юг детей доставят самолетом из Магнитогорска. В "Артек" они полетят регулярным рейсом до Симферополя, а до Анапы организован чартерный рейс при участии спонсоров. Детей в поездке будут сопровождать педагоги Фершампенуазской средней школы.