Как отмечает издание, трещины выявлены в ходе проводимого сейчас исследования останков судна.

Как заявил шведским СМИ эстонский центр расследований в области безопасности, в корпусе судна были обнаружены еще две трещины.

Гендиректор Шведского центра исследований безопасности Йонас Бэкстранд (Jonas Backstrand) подтвердил обнаружение новых трещин. Он предостерег от чрезмерных интерпретаций данных до того, как появится более общая картина. "Мы хотим быть осторожными, мы не хотели бы делать выводов до тех пор, пока наши эксперты не соберут всю информацию", — заявил Бэкстранд.

Исследования остова затонувшего парома и морского дна вокруг него начались 9 июля и продлятся ориентировочно до 18 июля. Их цель — подготовка к более масштабным исследованиям, которые начнутся в следующем году.

Новые исследования проводятся в связи с дополнительной информацией о гибели парома, содержащейся в показанном в сентябре 2020 года на стриминговой платформе Discovery документальном фильме "Estonia — находка, которая изменит все".

В фильме, в частности, говорится об обнаружении в корпусе судна повреждения размером 4 на 1,2 метра, о котором в ранее проведенных расследованиях не упоминалось.

Паром Estonia затонул в ночь на 28 сентября 1994 года на пути из Таллина в Стокгольм. На его борту находились 989 членов экипажа и пассажиров. Были спасены только 138 человек, один из которых позже умер в больнице. Погибли и пропали без вести 852 человека, обнаружены тела лишь 94 погибших.

Катастрофа является кораблекрушением с самым большим числом жертв в Балтийском море в мирное время. Эстонско-шведско-финляндская межправительственная комиссия пришла к выводу, что причиной катастрофы стало отвалившееся в условиях сильного шторма запорное устройство носового визора.

В последнее время родственники погибших неоднократно поднимали в правительственных и судебных инстанциях вопрос о важности дополнительного расследования причин гибели парома и необходимости новых погружений к останкам судна. Требования отклонялись со ссылками на закон о покое погибших.

Однако после показа документального фильма правительство Эстонии приняло решение начать расследование и предложило Швеции и Финляндии принять в нем участие.