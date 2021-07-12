«Туристу нужно подписать добровольное согласие на прохождение в установленном порядке вакцинации против COVID-19 в течение трех дней со дня вселения в отель(подписывается при заселении). Сделать прививку можно в любом пункте вакцинации как на курорте, пребывая на отдыхе, так и после отъезда, если турист проживал в отеле менее трех суток», — сообщили в министерстве.

Как напомнили в пресс-службе, детям до 14 лет включительно никакие медицинские документы для заселения не понадобятся.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 9 июля сообщил, что с 1 августа в отели региона можно будет заселяться не только с сертификатом о вакцинации или справкой о перенесенном коронавирусе, как заявлялось ранее, но и с ПЦР-тестом. Но последний вариант – только при условии, если затем в течение трех дней турист сделает прививку. При этом сроки проживания в гостинице не уточнялись.

В июле для заселения в отели Кубани туристы могут предъявить сертификат о вакцинации, ПЦР-тест или справку о перенесенном коронавирусе.