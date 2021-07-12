Так, по данным портала, с 2015 по 2020 год число мест в санаториях Дагестан выросло больше, чем в два раза – с 1756 до 3392 мест. Третье, четвертое и пятое места заняли Тюменская область, Хабаровский край и Ростовская область соответственно.

"В среднем, на 100 тысяч жителей России приходится 300 мест в санаториях по всей стране. Для составления рейтинга использовались открытые данные Росстата о числе мест в санаториях", – говорится в сообщении портала.

В свою очередь, в пресс-службе министерства по туризму и народным художественным промыслам Дагестана "Интерфаксу" сообщили, что в настоящее время в республике функционируют 17 санаторно-курортных учреждений.

"За 2020 год количество туристов, посетивших учреждения санаторно-курортного типа составило более 17 тысяч. В основном оздоровление подразделяется на два типа: прикаспийское и горное. Сюда входят такие услуги, как водо- и грязелечение, климатолечение и лечебная физкультура. Основные профили лечения: заболевания органов пищеварения, нервной и кровеносной системы и болезни мочеполовой системы", — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что в настоящее время в связи с распространением коронавирусной инфекции все санаторно-курортные учреждения Дагестана работают с учетом требований Роспотребнадзора.