"В июле-сентябре текущего года ожидаемый уровень бронирования мест в коллективных средствах размещения составляет 48,7%, в 2019 году за аналогичный период — 90%", — говорится в ответе на запрос агентства.

По словам Остапенко, снижение уровня бронирования наблюдается после введения новых ограничений из-за коронавируса и открытия курортов Турции и Египта.

За шесть месяцев этого года Севастополь принял 219 тысяч туристов. Как уточнили в управлении, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года турпоток увеличился в три раза, а с 2019-м — на 15%.

В Севастополе до 15 июля действует запрет на размещение в отелях гостей без ПЦР-теста или справки о наличии антител. С 16 июля заселяться в гостиницы смогут только туристы с сертификатом о вакцинации или справкой о перенесенном коронавирусе.

В Севастополе с 17 марта 2020 года из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Очередная волна ограничений началась в июне текущего года. Запрещены массовые мероприятия, ограничена работа театров и кинотеатров, рекомендован режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.

Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 18 тыс. человек, 779 пациентов умерли, привиты 100 тыс. жителей — чуть меньше половины от планового показателя. С конца июня фиксируются рекордные показатели по заболеваемости.