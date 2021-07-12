"Уже разработан план перспективного развития до 2030 года. Среди приоритетных задач: создание привлекательной и достоверной атмосферы на основе литературных произведений автора, сохранение уникального природного ландшафта наравне с современной инфраструктурой, строительство гостиничного комплекса", — рассказал Шолохов по итогам встречи с министром культуры РФ Ольгой Любимовой.

По его словам, глава ведомства обратила внимание на необходимость создания более комфортной логистики для посетителей, усиления работы по их привлечению, а также формирования единого стиля музея.

"Осенью прошлого года мы завершили комплексные реставрационные работы в усадьбе в станице Вешенской. В планах создать "Музейный квартал", где появятся реконструированные и модернизированные интерактивные объекты", — отметил Шолохов.

"В них организуют занятия и выставки для детей, создадут современную музейную библиотеку и кафе, а также информационный центр для посетителей", — добавил он.