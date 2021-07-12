"В минувшие выходные пляжи и зоны отдыха у воды посетило более 260 тыс. человек. (...) На сегодняшний день, подсыпка кварцевого песка проведена на 50 территориях и еще будет сделана на 19 пляжах", — приводит слова Хайкина пресс-служба ведомства.

5 июля сообщалось, что песок завезен на 44 пляжа Подмосковья. Самыми посещаемыми зонами отдыха у воды в минувшие выходные стали Лыткарино — Волкуша, Мытищи — Новоалександрово, Солнечногорск — Сенеж, Клин — "Сестрорецкий", Талдомский — "Солнечный берег", Электросталь — "Авангард".