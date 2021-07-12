"К ремонту четырехметрового моста на 109 км автодороги А-155 приступили в начале 2021 года. Мостовики обновили верхние части опор, устроили железобетонные плиты пролетного строения и переходные плиты на сопряжениях с автодорогой", — говорится в сообщении.

Также на объекте укреплено русло реки, обочины и откосы насыпи. Сделаны откосные крылья и тротуарные консоли из монолитного железобетона. Кроме того, на самом мосту и на подходах к нему установлены барьерное ограждение, новые дорожные знаки и направляющие устройства.