Соответствующие изменения глава региона Владимир Сипягин внес в понедельник в указ "О введении режима повышенной готовности".

Так, посещать рестораны, кафе и бары теперь смогут люди, имеющие не только сертификат о прививке или отрицательный ПЦР-тест, но и граждане с медсправкой о том, что они перенесли коронавирусную инфекцию в последние полгода.

Те же требования предъявляются к клиентам салонов красоты, массажных салонов, соляриев и саун, а также к посетителям фитнес-центров, бассейнов, ночных клубов и кинотеатров. Отмечается, что с 15 июля действия указа будет распространяться и на постояльцев гостиниц.

Для несовершеннолетних доступ в вышеуказанные заведения, а также фуд-корты в торговых центрах открыт в сопровождении родителей, предъявивших отрицательный тест ПЦР, QR-код или справку о перенесенном в последние полгода коронавирусе.

По состоянию на 12 июля 2021 года во Владимирской области лабораторно подтверждено 233 новых случаев заболевания COVID-19. Всего в области зарегистрировано 39 тыс. случаев инфицирования.

Ранее сообщалось, что во Владимирской области с 12 июля текущего года деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общественного питания разрешается, если они будут пускать только клиентов с сертификатом о прививке от коронавируса или с ПЦР-тестом (срок действия — не более 3 дней).